警巡查沙田石門食肆　5人違防疫規定被捕或收告票

為協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險，警方沙田分區雜項調查隊警員，今日(14日)中午時分突擊巡查石門區內的食肆，以確保有關處所及顧客遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

行動中，警員發現於安群街一商場內一間食肆，有一名39歲女顧客懷疑使用另一名39歲男顧客「安心出行」程式的螢幕截圖進入餐廳用膳。調查後，警方拘捕該名女子，涉嫌「使用虛假文件」，涉案男子亦涉嫌「協助及教唆使用虛假文件」被捕。

另外，警方在巡查同一商場的另一食肆期間，亦發現兩名分別20及29歲男顧客，未有按照法例規定在進入食肆時掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

該食肆的52歲女負責人沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼，及沒有展示合規格的「安心出行」場所二維碼供顧客掃描，又沒有張貼餐飲處所的運作模式的告示，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將向她發出傳票。

警方呼籲市民，「行使虛假文件」屬於嚴重刑事罪行，一經定罪可被監禁。警方同時亦呼籲市民遵照法例規定使用「安心出行」，齊心抗疫。