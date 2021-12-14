快必涉煽動案審結　明年2.22裁決

人民力量副主席「快必」譚得志，涉嫌在去年多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪。案件今（14日）於區院進行結案陳詞，辯方質疑發表煽動文字罪的控罪條文字眼含糊，且不合比例地限制言論自由，質疑有關控罪違反《基本法》。辯方亦指控方證據不足證明譚干犯了在公眾地方作出擾亂秩序等罪。法官聽罷雙方陳詞後，決定將案件押後至明年2月22日裁決。

辯方律師今表示，發表煽動文字罪的條文字眼定義廣闊，當中一些字眼如引起「仇恨」、「惡感」、「敵意」及「藐視」等，乃描述受眾的心理反應，含義卻虛無縹緲，缺乏準確定義，達不到法律應有的要求。辯方又指相關條例不合時宜，其立法目的於現今社會難以被接納，且會對言論自由造成不合比例的限制，並指市民難以預料在公眾說的每一句說話，會否日後被界定含有煽動意圖，因此認為相關控罪並不符合《基本法》。

辯方並提及1997年回歸時，立法機對《釋義及通則條例》的原有法律字眼、例如「女皇陛下」等詞作出解釋，條文釋義只提及，對象須解釋為中華人民共和國中央人民政府等，但無提及中國共產黨。因此被告認為被告叫喊「共產黨」的字眼未必犯法。對於被告面對的其他控罪，辯方就認為涉案集會算是在和平氣氛下進行，而被告亦不時控制市民情緒，如着市民不要起哄等，重申控方未能毫無合理疑點地證明被告干犯有關罪行。

控方則回應指，釋義條文提及的中央政府，應理解為中國憲制下確立的中央政權機關，而中國共產黨有憲法確立的領導地位，且是國家最高的政治領導力量，當中必然包括維護特區的憲制力量。若不尊重中國共產黨的領導地位，實際上是否定一國兩制的憲制根基，而不承認中國共產黨有領導地位，實際是挑戰憲制秩序，故罵中國共產黨有機會觸犯涉案條例。控方亦重申只需證明被告有意圖發表涉案文字，而該些文字具有煽動意圖便可，毋須進一步證明被告有煽動意圖。

今天聆訊進行期間，由於有旁聽人士喧嘩，主審法官陳廣池再提醒公眾要遵守法庭規矩，告誡如不依規矩或構成藐視法庭，並指示控方把錄影機對着旁聽席，有需要時則開機攝錄，謂「法庭唔想咁做，但有啲人嘅自律精神十分薄弱」。

案件編號：DCCC 927､928,930/2020