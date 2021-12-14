黎智英犯案判13個月但同期執行　法律界認為「放生」促上訴

壹傳媒黎智英去年6月4日不理會警方反對，照常在維園聚集，法官胡雅文日前判正服刑的黎智英入獄13個月，但與早前20個月刑期同期執行，即黎智英毋須另外加監，「有判等於無判」。有法律界人士指同期執行刑期是「放生」黎智英，認為法官太仁慈，不利阻嚇同類罪行外，亦要求控方上訴及釐清同期執行的指引。

官司纏身的黎智英，在此案前已經就3宗非法集結案件，共被判監20個月，包括前年8月18日及8月31日2次非法集結，於今年4月16日被判監14個月。至今年5月28日，他再因前年10月1日的非法集結，再被判監14個月，其中6個月與先前的判刑分期執行，換言之3宗案件的總刑期為20個月。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈表示，今次案件判刑13個月，但與早前案件判刑20個月同期執行，是「放生」黎智英，認為法官太仁慈。傅指出該案，黎智英是不認罪，加上他犯下一連串公安條例，明顯又是首領及金主的角色，今次判刑13個月，亦反映案件一定嚴重性，而根據上訴庭指引，判罰要有懲罰性及阻嚇性。他擔心，黎有好多追隨者，如他們誤以為犯下多案後都是同期執行刑期，削弱阻嚇力，加上政府早已講明香港仍潛伏外國代理人，隨時再攪事，若法庭判處不具阻嚇性，對香港並非好事，他認為，控方可以上訴，同時要釐清同期執行指引，他並指出，市民未必認同今次判決。

今次案件，黎被裁定1項煽惑他人參與未經批准集結罪成，判監13個月，與早前20個月刑期同期執行，同案中的支聯會主席李卓人，承認煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結、及明知而舉行未經批准集結共3罪，被判監14個月，與之前案件的刑期同期執行。