5大環團促保護北部都會區生態　落實全面保育政策及時間表

政府早前公布《北部都會區發展策略》，提及採取積極保育措施並建立約2,000公頃的濕地保育公園。世界自然基金會香港分會（WWF）與香港觀鳥會、長春社、綠色力量和創建香港，今日(14日)共同發表聯合聲明，呼籲政府落實全面的保育政策，並提出保護具保育價值地點的時間表。

WWF香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示，未來北部都會區的發展規模龐大，需要採取整合的管理措施。在政府收回土地計劃的推動下，希望政府可擴展拉姆薩爾濕地範圍，透過全面的保育措施提升后海灣濕地生態系統的完整性。

長春社公共事務經理吳希文指，未來北部都會區亦有鐵路、住宅、創科園等多個項目落成，若任何發展項目未有盡量避免和減少對具重要生態價值地點造成的影響，現有保育措施的有效性將大打折扣，損害生態系統。綠色力量總監鄭睦奇亦指，現有法例及指引必須維持，包括城規會規劃指引編號12C及環境影響評估條例，防止棕地進一步侵蝕新界西北的濕地。

香港觀鳥會副總監胡明川提到，私人土地擁有人對收地有不同期望，或會改變原有濕地運作，可能有損后海灣濕地的生態完整，認為政府應於過渡期間採取措施保持現有濕地生態價值，並制訂收回土地的時間表。創建香港項目主任黃允祈則認為，港府應將保育視作未來城市規劃及設計的基本要素和原則，務求在發展同時，確保香港的生態和環境不會被破壞。