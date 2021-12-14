消防處成立消防及救護青年團　加入中式步操訓練

消防處今日(14日)宣布成立「消防及救護青年團」，為青少年提供一系列多元化的實用技能訓練，加強培育青少年的正向思維、守法意識和紀律，以及團隊精神。成立典禮在消防及救護學院舉行，由消防處處長梁偉雄主禮，青年團名譽總監及參與學校的師生代表均有出席。

消防處總結多年青少年工作經驗而成立的青年團，除提供基礎滅火救援技巧、基礎急救及消防安全知識等實用技能訓練外，青年團亦加入國民教育元素如中式步操，以加強團員的國家觀念。此外，青年團亦會安排團員與社會領袖及香港精英運動員會面交流。

梁偉雄在典禮上致詞時指，處方一直積極協助推動青年發展，透過各類活動計劃，培育青少年的正向價值觀、抗逆力、合作精神及自律態度，希望拓闊他們的視野，亦希望他們更了解消防處工作，吸引他們將來投身消防及救護行列。

梁又寄語青年團團員積極參與消防處籌劃的一系列培訓與學習活動，從中吸收課堂以外知識、認識國家發展及培養良好品格，為日後求學及就業打好基礎。在典禮上，梁亦頒授獎狀予青年團的各位名譽總監，以感謝他們支持青年團的發展。