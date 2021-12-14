澳門嚴防Omicron個案　港府抗疫「講一套做一套」恐礙通關

正當中港通關現曙光之際，非洲新變種Omicron卻來勢洶洶，內地天津及廣州相繼錄得Omicron個案，其中廣州的患者更曾走入社區。由於地緣親近，廣州與港澳之間往來頻仍，澳門政府不敢怠慢，即時宣布調整入境防禦措施，宣布由今日晚上8時起，所有入境前14天曾到廣東省廣州市越秀區天勝村疫情防範區的人士，須按衞生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察，期間亦要完成5次病毒檢測。

反觀香港，食衞局今日僅稱，香港與內地及澳門3地在聯防聯控機制下，會採取「整體一致」的「外防輸入、內防反彈」的疫情防控措施，而「回港易」及「來港易」計劃下的暫不適用名單上所列的地區，會適時參考國家衞健委所列地區而更新。

當局又指，該個案全程閉環管理，正進行跟進防控工作，包括到重點場所篩查人員，相關結果均無染疫，而環境樣本中的病毒樣本均在相關患者住所所得，目前未有跡象顯示有進一步傳播。換言之位處該地區人士仍可免檢疫來港。

中港澳三地通關在即，港府口口聲聲指會採取與內地及澳門「整體一致」的防控措施，並「適時」參考國家衞健委高危地區名單，今日卻完全「講一套做一套」，忘記本港多次因輸入個案不絕而難與外地恢復往來的經歷。港府若再心存僥幸，檢疫措施慢九拍，恐引致通關受阻，後果嚴重。