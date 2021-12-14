粵港討論達多方面共識　李家超：隨時待命通關

中港兩地正磋商恢復通關，政務司司長李家超率領的港府相關政策局和部門代表，今日（14日)在深圳與廣東省副省長張新等舉行會議，李家超今日在會上表示，本港籌備工作已進入全面落實準備有序「通關」的階段，以隨時待命為目標。雙方會議跟進了聯防聯控和應變機制等，在會議中達成多方面共識，並就恢復「通關」的準備細節定下工作分配。

雙方同意對口單位保持緊密溝通和全面協作，以落實「通關」細節。在口岸對接專班方面，會議聚焦的問題包括口岸的檢疫流程、人流控制、「通關」口岸布局和應變安排等，對「通關」後人員往來人數逐步增加的處理至關重要。

至於健康碼對接專班方面，本港與會代表匯報了「香港健康碼」（「港康碼」）系統開通情況，由本月10日開通至今5天，已有超過46萬人申請帳戶。雙方在會上跟進了轉碼及互相協助的細節，稍後會作進一步系統對接測試。

港府出席會議的代表還有保安局局長鄧炳強、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局副局長胡健民，及入境事務處、香港海關、香港警務處、衞生署、政府資訊科技總監辦公室、運輸及房屋局等的代表。內地與會代表則有海關總署、廣東省人民政府、深圳市人民政府及珠海市人民政府等。