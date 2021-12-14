政Whats噏：皇后山印度廟需重新評級？ 區議員各執一詞

粉嶺皇后山印度廟日久失修，有倒塌嘅潛在風險。

評為三級歷史建築嘅粉嶺皇后山印度廟日久失修，有倒塌嘅潛在風險。北區區議會今日(14日)開會討論，促請相關部門協力保育皇后山印度廟嘅議案。有區議員認為唔應該用咁多公帑去維修，亦有區議員支持修復。

建於1960年代嘅粉嶺皇后山印度廟，原供駐港英軍踞喀兵參拜所用，回歸後丟空並於2010年被評為三級歷史建築物。北區區議會副主席李冠洪話，自己尊重宗教自由，但認為有人過於吹捧印度廟，佢強調並非指印度廟須重新評級，而係應按三級歷史建築物嘅維修方式處理。區議員侯志強就話，歷史價值應該有基數，如果要重新評級，咪等多100年至200年囉。

北區區議會主席羅庭德就話，其實喺6月8日嘅區議會大會上，曾要求古物諮詢委員會為皇后山印度廟重新評級嘅議案，喺15票全票支持下通過嘅，之不過依家都係想修復，避免倒塌啫。

東網記者其後問返曾經支持議案嘅李冠洪，佢話應該低調、用返三級歷史建築物維修費去處理，唔係要歌功頌德，當然亦唔係話要剷咗佢，畢竟佢都係支持修復咁話喎。