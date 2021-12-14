英國發表香港半年報告干預中國內政　港府反斥指控不實

新一屆立法會選舉將於19日舉行，英國政府在當地時間周二(14日)發表「香港半年報告」，質疑本港的選舉不符高度自治原則等。特區政府發言人晚上發表聲明，強烈反對英國的所謂報告作出多項不實指控，敦促英國停止借香港事務干預中國內政。

政府發言人就選舉制度、《港區國安法》、檢控與審判逐一作出反駁。發言人強調，國安法規定的四類危害國家安全的罪行定義嚴謹，奉公守法的人士不會誤墮法網。而港府執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取其執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

至於檢控及審判，「香港半年報告」關注本港的檢控決定和司法獨立性，發言人指《基本法》第六十三條訂明檢控工作由香港特別行政區律政司主管，不受任何干涉。檢控決定是根據所有可接納的證據、適用法律和《檢控守則》進行客觀分析後而作出，不涉及任何政治考慮。律政司在有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪的情況下，才會提出起訴。任何人都不得干涉嚴格按照法律進行的獨立檢控決定。