港大證打兩針難擋Omicron　復必泰有效率削至2成　科興完全失效

全球出現新變種病毒Omicron個案，香港大學（港大）微生物學系團隊今(14日)公布研究，表示港府現時供應的兩款新冠疫苗，不論是由內地及德國合研的復必泰或由內地研發的科興，在完成接種兩針後所產生的血清抗體水平，亦不足以抵抗新變種病毒。其中復必泰效率大幅減至低於2成，而科興疫苗更無法中和Omicron病毒，團隊建議市民應盡快接種第3針疫苗。研究結果已被接納在醫學期刊《臨床傳染病》發表。

為了更全面評估Omicron變種病毒對於民眾的健康威脅，以及是否有需要全民接種第3針，由政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的港大研究團隊分別對兩組，各25名分別接種2劑復必泰或科興疫苗的市民，其血清作與兩種Omicron變種病毒進行測試，並與於Alpha、 Beta、Delta病毒株的中和能力作為對照。

結果顯示，兩種疫苗接種者的血清抗體對Omicron變種病毒的抵抗能力大幅下降，在25名復必泰疫苗接種者中，只有5人的血清抗體對Omicron變種病毒有中和能力，疫苗效率大幅削弱至只有20%至24%；25名科興疫苗接種者的血清稀釋10倍已無法中和Omicron病毒。

研究反映，Omicron變體病毒能降低兩劑疫苗，尤其是科興疫苗的有效性，建議市民需要接種第3劑加強劑疫苗來增強針對 Omicron 變體的抗體反應，又指有待確定接種第3劑科興疫苗是否可以增強針對Omicron變體的抗體反應。