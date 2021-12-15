八達通領取電子消費券仍有最後一期 的士業營業額有所增長

的士司機的電子支付系統難以分帳，每次交易均要收取手續費，但因電子消費券吸引市民消費，傳統行業如的士業的營業額亦上升。八達通營業及市務總監李玉兒昨日指出，的士業在本年8月至11月的月均使用八達通的收入，較1月至7月激增約4倍，證明市場有需求。

使用八達通領取電子消費券者，仍有最後一期1000元可領取。政府早前指約300萬名首批電子登記以八達通領取消費券的市民，可於本月16日獲發餘下的1000元消費券，該筆消費券不設使用期限。

李玉兒指政府派發電子消費券後，不少行業的消費金額亦增加，其中餐飲、電子產品、家庭用品、衣服鞋襪等銷售額使用八達通付款的金額增幅最大，網店商戶使用八達通付款的營業額亦增加超過2倍。

總體而言，她指本年8月至11月下旬，即消費券計劃開始後，較1月至7月，即消費券計劃開始前，市民使用八達通的消費金額增長逾2倍、消費筆數增加逾1.5倍，更有持續增長的趨勢。

消費券不單帶動新興行業，李指傳統行業如的士業使用八達通亦增長超過4倍，交通使費方面錄得較大升幅，同時呼籲的士司機安裝電子支付軟件，方便市民使用。

另外，透過八達通App成功登記轉數快銀行轉帳服務及增值八達通卡，以該卡在零售及交通消費累積金額每滿100元，可累積1次機會抽獎獲得MIRROR限量版八達通卡。