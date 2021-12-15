環團促港府訂管制即棄塑膠時間表　倡增禁用塑膠種類

本港9月開展「管制即棄塑膠」的公眾參與行動，邀請市民就規管本地產品、網購塑膠包裝，全面禁止或限制使用螢光棒、充氣打氣棒等提交意見，但有環保團體於今日（15日）向委員會遞交立場書，指活動缺乏清晰走塑清單，建議將便利雨衣、速剪店的膠梳、生日牌，甚至含有「微塑膠珠」的產品亦加入名單，未來全面禁用或規管。團體又要求政府制定立法時間表，如未來3年落實全面限用即棄塑膠。

「管制即棄塑膠」的徵詢意見工作將於本月29日結束，環保團體綠領行動今日（15日）向可持續發展委員會遞交立場書，指現時建議規管的清單中有遺漏，應全面禁用有替代品或不必要的膠製品，例如獨立包裝調味料，以及一次性使用的便利雨衣、生日牌、光顧速剪店後便會派發的膠梳等，同時亦應規管其他國家已先後停售，含有「微塑膠珠」的產品，以免有更多微塑膠流入海洋。

綠領行動助理項目經理張建業指，委員會徵詢意見時，沒有提供具體即塑塑膠的數據分析，且規管清單不夠清晰，舉例現時歐洲多國已於今年7月禁用有替代品的即棄塑膠製品，德國更由明年起禁售膠袋，反觀本港的膠袋徵費檢討只落入是次文件，討論12年來無加價的徵費上調至2元，步伐落後，又指委員會往績不理想，促請政府不要「扮聽意見」，要在未來3年落實全面限用即棄塑膠。

根據環保署近日公布2020年的香港固體廢物監察報告，廢塑膠每日平均棄置量為2312公噸，排在第3位。