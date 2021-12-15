心血管中度狹窄患者　宜先進行電腦掃描作評估

當心臟血管阻塞嚴重，患者有機會急性病發，隨時命懸一線；一般醫生會為患者盡快安排通波仔手術，但發現一些心血管「中度狹窄」人士或未必需要及適合做手術。有見及至，香港亞洲心臟中心主辦的暖心行動已展開第三階段，於上月推出暖心價電腦掃描，為「中度狹窄」人士進行血流儲備分數造影。新技術免除不必要的「通波仔」風險及再作其他檢查，有中年女士參加活動後，病情漸趨穩定。

放射科專科徐偉聰醫生表示，現時血流儲備分數造影已納入美國指引，作為評估冠心病患者血管的第一線檢查。新技術屬無創手術，檢查風險低，能更清晰反映病人心血管堵塞程度，更快判斷心血管「中度狹窄」人士是否有做「通波仔」的需要。他補充，若果病人有嚴重鈣化或曾做過心臟搭橋手術，不適合做以上檢查。

暖心行動參加者林小姐憶述，曾因心口痛到公立醫院求診，醫生建議她排期進行心臟電腦掃描檢查，惟輪候時間漫長，至少半年以上。後來她又再心口痛，吸收經驗後，轉到私家醫院求診，電腦掃描發現她另外一條血管堵塞約八成。在醫生介紹下，林小姐兩度參加了暖心行動，當中醫生利用新掃描技術，在準確判斷她的病情下，短時間內進行最合適的治療，病情漸趨穩定。林小姐更慨嘆若沒及時進行手術，可能會在街上猝死。

香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生表示，行動對象以大眾為主，無年齡所限，毋需醫生轉介信，亦歡迎私家醫院排隊的市民申請，整個心臟電腦掃描可在一星期內完成。