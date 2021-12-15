專家對提早打第3針不咬弦　劉宇隆：太早接種待通關時抗體已下跌

新變種病毒株Omicron令各地人心惶惶，更令新冠疫苗功效打折扣，政府專家顧問許樹昌日前稱有需要討論將接種第3針的時間縮短，但有專家持相反意見。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(15日)在電台節目表示，香港疫情不及外國嚴重，毋須急於打第3針，認為間距6個月是合適時間。

政府昨(14日)稱計劃明年1月擴大第3針接種計劃，屆時所有完成接種2劑由內地及德國研發的復必泰疫苗，及相隔一段時間的市民都可打第3針。劉宇隆表示，雖然有不同國家縮短接種第2和第3針疫苗之間的時間，但本港不需要倉促決定縮短時期，否則會自亂陣腳，市民亦難以適應。他認為，如果縮短接種時間令市民太早接種加強劑，在本港及內地大規模通關前，市民的中和抗體水平已經下跌，故指早接種是較「穩陣」的説法是誤解。

劉又指，變種病毒Omicron來勢洶洶，雖然有研究顯示Omicron致病率低，但傳播速度快，不能夠掉以輕心，目前最重要是疫苗的覆蓋率，應提升長者及兒童的接種率，政府的政策不應失焦。