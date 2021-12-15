梁子超憂Omicron觸發第5波　促高風險區來港到檢疫中心隔離7天

本港昨日(14日)錄得第8宗Omicron變種病毒輸入個案，有港大專家料該病毒將在短時間內取代Delta成為世界主流的新冠病毒，籲本港需加強外防輸入。呼吸系統專科醫生梁子超今早(15日)在電台節目表示，現階段不可過分樂觀認為Omicron不會流入社區，即使將曾出現該變種病毒個案的地區列入A組高風險名單，亦不能排除在檢疫酒店岀現交叉感染的風險，甚至可能影響中港通關及觸發第5波疫情。

梁表示，由於本港疫苗接種率低，沒有群體免疫保護，故警告病毒在本港爆發的程度或會比南非及英國嚴重，並建議來自曾出現Omicron個案地區的人士，至少在檢疫中心隔離7日，以加強外防檢疫。他又指，若輸入個案加重本地醫療負擔，須考慮停飛相關航班。

對於廣州及天津近日亦岀現Omicron個案，梁指有關個案屬境外輸入，暫時未見在社區有擴散迹象，但一旦發現有社區傳播，就要收緊入境安排，惟目前毋須將內地列入高風險地區，否則與爭取通關方向相反。