9成火腿火雞片高鈉　一碗腿蛋麵達每日上限85%　易增高血壓風險

消費者委員會今日(15日)公布市面多款火腿及火雞肉片檢驗結果，發現逾90%屬高鈉食物，推算如進食一碗火腿蛋即食麵，鈉含量就會佔世界衞生組織建議的每日上限85%，一份火雞片芝士三文治的鈉含量，亦達每日攝取上限的65%。其中，接近半數產品的營養素含量與標示值差距超過20%，最嚴重的甚至超過90%；另外有3款不符合營養標籤上標示為「0」的營養成分指標，有關產品已交食安中心跟進。

綜觀多款產品，逾90%屬高鈉，鈉含量最高的火腿樣本是「759阿信屋」火腿片，每100克含1320毫克鈉；最低的則是「Tesco」英式蜜糖烤火腿，每100克只有500毫克鈉。至於火雞片，最高鈉的是「Buddig」Oven Roasted Turkey，每100克有1100毫克鈉，最低鈉的則是「True Story」Organic Smoked Turkey Breast，每100克含648毫克鈉。

至於脂肪方面，脂肪含量最高的是「City’super」Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut，這也是飽和脂肪酸最高的產品。最低脂的是「荷美爾」Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey，這也是飽和脂肪酸最低的產品，兩款的脂肪含量超過18倍，飽和脂肪酸相差19倍。

多個評測下，總評分最高的火腿是瑪莎的British Lean Ham Low Fat，總評分最高的火雞片是Ferrarini的Smoked Turkey Breast，均獲得5星滿分。而評分最低的火腿是「City’super」Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut，及御品皇三文治火腿片一磅裝。評分最低的火雞片則有Diestel、True Story、Buddig、Foster Farms、Oscar Mayer。

消委會表示，有關產品含有致癌物質及防腐劑硝酸鹽或亞硝酸鹽，長期攝入損害健康，建議市民少食。