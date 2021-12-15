港女年花$3000置護膚品　惟揭近半人囤貨逾年未開封「得個擺」

不少女士都願意在美容護膚上大花金錢，消費者委員會早前訪問了1,650名20至60歲女士，發現每年平均花費約3,100港元於面部護膚品，當中以30至39歲花費最高，約3,500港元，多花費於價格較高的面部精華。

消委會就女士購買潔面產品、面部精華、面霜和面膜產品的意向進行調查，發現在多款產品當中，受訪女士購買面部精華的支出相對較高，每件花費由40港元至3,000港元不等，平均每件值395港元。

不過受訪者對精華的整體滿意程度則為4款產品中最低，只有64%，當中對減淡皺紋功效的滿意度僅得44%；提升緊緻、多功能的滿意度亦分別只有53%及56%。

該調查亦發現，有49%人表示擁有尚未開封的面部護膚品，亦有25%人發現護膚品過期後，仍會繼續用於臉上。消委會提醒，若護膚品過了保質期或使用期限，有機會滋生細菌，繼續用可能會刺激眼睛和皮膚，引起痕癢、紅腫甚至發炎等不良反應。

消委會又發現，消費者對產品的滿意度和性價比(回購意向)的關係不一致，例如潔面品牌「露得清」，其滿意度最高達4分，但其性價比只有2.5分，用家或認為物非所值；而同一品牌的面霜，其滿意度和性價比均是各品牌中最高，達4.5分，回購意向亦達4分。

至於「LANEIGE」4款產品當中，各類產品滿意度參差不齊，由3至4.5分不等，其中以面霜滿意度最低，只有3分，但回購意向達4分，其性價比亦有3.5分。消委會指結果顯示，消費者純依賴品牌效應，認為選擇全線品牌並非明智之選。