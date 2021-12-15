中一自行分配學位下月起申請　再有3間英中「落車」

中一自行分配學位申請將於下月開始，然而全開英文班的中學數目仍有變數。根據《中學概覽》最新資料顯示，再多3間中學在新學年未能維持全開英文班，包括屯門妙法寺劉金龍中學、觀塘梁式芝書院及油麻地循道中學。

作為家長及學童重要選校參考的《中學概覽》，其網上版至今仍不時更新。此概覽最新資料顯示，位於屯門的女校妙法寺劉金龍中學，中一級由下學年起，包括數學及體育等5科以往以英文為教學語言的科目，將改為「按班別/組別訂定教學語言/校本課程」，相信將轉為中文班。

而同為女校的梁式芝書院，下學年在地理、歷史、視覺藝術及音樂等6科，將有一組別部分課題以中文為教學語言，其餘班別均以英文為教學語言。

至於循道中學，由目前全開英文班，下學年將改為有部分科目按班別或組別以英文授課，例如中一的科學及英國語文會以英文為教學語言。而體育及音樂等科目將變為按班別/組別訂定教學語言/校本課程。

教育局指出，鼓勵家長不必只着眼於學校的教學語言安排，理應同時考慮子女的需要和學校的辦學理念及教學策略等，以配合子女的能力及興趣。