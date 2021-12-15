法改會倡修例仲裁案件按結果收費　允律師不成功不收費

香港法律改革委員會(法改會)今日(15日)發表《與仲裁結果有關的收費架構》報告書，建議修改香港法律，撤銷禁止律師在香港及在香港以外地方進行的仲裁採用「與結果有關的收費架構」(ORFS)的相關規定。報告建議律師可與當事人訂立3種協議，即按條件收費協議、按損害賠償收費協議，或混合式按損害賠償收費協議，令律師在處理仲裁案件時可「不成功不收費」、「不成功低收費」，或「按比例收費」。

香港法律改革委員會，與仲裁結果有關的收費架構小組委員會成員盧君政指出，按條件收費協議意思在於，律師及客戶會提前協商訟裁成功與否收費的差異，律師會先收取有折扣的費用，甚至不收費，等訟栽成功，律師始收取預先協商好的定額酬金，或是律師基準收費更高的價錢，上限為基準收費的100%。

盧又表示，在賠償收費協議的收費摸式中，律師同樣會在成功的情況下收取更多費用，惟收費的幅度在於成功後客戶所取得的財務利益，包括申索所得金額或是減少了的賠償金額，上限建議為財務利益的一半。惟使用該協議的法律程序進行期間，律師或無法有收入以保持現金流；而混合式按損害賠償收費協議正正填補有關缺點，讓律師在成功後可取得額外費用的同時，在過程中仍可收取「打了折扣的收費」。

另一項主要建議則是，為仲裁而訂立的ORFS在關於人身傷害申索的範圍內應屬無效及不可執行，而所有其他提交仲裁的申索均應以相同方式處理，委員會認為建議可以避免有不誠實的律師，為了利益而慫恿消費者或傷者開展法律程序。

香港法律改革委員會，與仲裁結果有關的收費架構小組委員會聯合主席張清明表示，委員會在去年12月發表諮詢文件，所接獲的公眾回應絕大部分支持建議的改革。而委員會為保障公眾的利益，在建議中提出了7日的冷靜期，並規定協議必須列明解除協議的條件。張清明認為改革有必要進行，以維持及提高香港作為主要仲裁中心的競爭力，擴大尋求公義的渠道。