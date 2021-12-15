港大證打2針難擋Omicron 杜啟泓：只可減少重症和死亡個案

面對新變種病毒Omicron來勢洶洶，很多人擔憂就算接種疫苗亦不足以應付，香港大學微生物學系團隊昨日(14日)公布研究，發現大部分已打2針疫苗人士，其體內產生的血清抗體水平並不足以抵抗Omicron。但有份參與該研究的專家今日(15日)在電台節目解釋，研究並非代表接種2劑疫苗對防禦Omicron無作用，仍然有助減少重症和死亡個案。

港大微生物學系講座教授袁國勇帶領的團隊昨公布研究，指港府現時供應的2款新冠疫苗，不論是由內地及德國合研的復必泰或由內地研發的科興，在完成接種2針後所產生的血清抗體水平，亦不足以抵抗新變種病毒。其中復必泰效率大幅減至低於2成，而科興疫苗更無法中和Omicron病毒。

有份參與研究的港大微生物學系系主任杜啟泓今稱，研究並非代表打2針對防禦Omicron沒有作用，舉例指若患者接種後不幸感染，其抗體水平上升速度會快得多，相信有助減少重症和死亡個案。杜另認為市民應打第3針，可以減低如感染、患重症和死亡，以及傳染給其他人等風險。