涉襲擊依法收地警員　上水古洞北男村民判囚4個月

地政總署人員及警員於今年8月10日到上水古洞北燕崗村，就新界東北發展計劃進行收地程序期間遭遇反抗。一對離婚夫婦妨礙清拆，男方用水平尺打向5名警員的盾牌，並向警員潑水，女方則躺在地上阻礙警方進入。涉案丈夫早前承認1項阻礙公職人員及5項襲警罪，今日(15日)在粉嶺裁判法院被判監4個月。主任裁判官蘇文隆指，地政總署依法收地用作發展，案發前已談判一段時間，被告無理阻差及用武器襲警，事態嚴重，判監是唯一選擇。

報稱無業的58歲被告劉松海，及報稱主婦的56歲女被告蘇燕玲，同被控於今年8月10日，在上水青山公路古洞段塱原某住所外，抗拒地政總署助理經理歐萬山。劉另被控於同日同地，襲擊警員葉佐塔、陳佑軒、何國明，以及高級警員凌劍輝和徐寶平。

蘇早前獲准以簽保守行為方式處理，她須自簽1,000元及守行為1年，而劉則認罪後保釋，以待索取社會服務令及感化報告。辯方今天求情時，引述報告建議社會服務，指當日劉目睹家園被泥頭車剷走，情緒無可避免地變得激動，而患有抑鬱症的蘇亦在場痛哭。辯方又補充，雖然2人實際上已離婚，惟2人一直同住，劉亦肩負起照顧蘇的責任。

案情指，案發當日約早上9時，地政總署職員到2人住所進行清拆行動，惟2名被告拒絕離開，雙方談判逾3小時後，劉的情緒變得激動，手持鐵通在家中踱步。警員在屋外戒備，劉用雜物阻擋大門，呼喝警員不要進入。警方其後協助地政署破門，劉用水平尺打警員的盾牌，及向警員潑水，警員則施放胡椒噴霧；蘇則躺在鐵閘前，阻止警員進入。2人在中午被拘捕，警誡下稱因不滿清拆行動，情緒激動而犯案。

案件編號：FLCC 1082/2021