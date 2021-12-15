參與前年深水埗非法堵路　中六生還押候懲

一名中學男生前年在深水埗參與非法堵路，又干擾警方發射的催淚彈，因而被控參與非法集結罪，他原本不認罪，排期今早(15日)在九龍城法院開審。開審前被告改變主意選擇認罪，辯方求情稱，被告不想催淚彈影響他人，現在已感到後悔，形容當時行為愚蠢、幼稚。裁判官指，雖然被告較年幼且初犯，但即時禁監仍是此類案件的一般刑罰，下令被告還押至明年1月3日判刑，期間為被告索取感化、社服令、更生中心、勞教中心等一系列報告。

現年17歲的被告邱家樂，正就讀中六，將於明年參加文憑試。案情指，2019年8月11日下午，約300名示威者在西九龍中心對開聚集，警方築起防線，4度發出警告，但示威者沒有理會，有人更用雷射筆照射警員，有人拆欄杆堵路，用噴漆塗鴉。

至下午約5時許，警方發射催淚彈，示威者四散，警方追捕，期間有警員見被告逃走，從後追上，結果制服。被告當時穿黑衫孭背囊，戴呼吸器及手套。警方在背囊內，檢獲護目鏡、口罩、繃帶，及印有「唔好搞我後面」的鎖匙扣。有片段攝得被告曾走近干擾催淚彈。

案件編號：KCCC1919/2021