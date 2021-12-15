選舉日或現孤狼恐襲及阻入票站　鄧炳強：會果斷執法

立法會換屆選舉將於周日(19日)舉行，保安局局長鄧炳強今(15日)表示，目標是確保選舉在安全、和平及不受干預下進行，他評估今次選舉的風險包括本土恐怖主義、孤狼式恐襲，亦會留意阻止選民進入票站等干預行為，強調當局會留意網上情報，當日亦會部署警方快速應變部隊，並會在一些策略地點搜查可疑人士，果斷及嚴謹執法。

鄧指不論是軟對抗或硬對抗，只要有呼籲不投票或圍堵票站等行為，即屬違法。他續稱，留意到網上有包括不在港人士呼籲市民當日不投票或投白票，重申這行為違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，更指倘涉及恐嚇成分，或是連同外國勢力呼籲不投票，便有機會違反《港區國安法》，提醒市民切勿參與。

至於《港區國安法》在港實施近1年半，他指法規效果明顯，社會回復平靜，當局已就《港區國安法》及相關罪行拘捕約150人，檢控約100人，包括鼓勵煽動掟磚、掟汽油彈等暴力行為的人士，亦激活了一些過往少用的法例，包括《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動意圖罪。

對於談論已久的訂立網絡安全法，他表示相關的立法工作牽涉範圍很大，例如試圖入侵一些公共事業的系統，透過影響市民生活來威脅國家安全或向機構勒索，未來都會立法規管。至於《基本法》23條立法，他期望本屆政府可以就相關立法工作展開諮詢，坦言必然會有外部勢力想透過香港影響國家，妖魔化及抹黑23條，因此當局會多向市民解說。