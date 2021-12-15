主教山導賞團爆滿　有保衛水庫市民不滿冇安排「飲頭啖湯」

市民對本港古蹟愈趨重視，早前深水埗主教山配水庫參觀導賞團開放報名，個人申請已於當日全數爆滿，今日(15日)為開放導賞團首天，一眾預約報名市民於巴域街集合點整裝待發，表現興奮雀躍。有市民高興表示特地預約首團出發「飲頭啖湯」，非常期待配水庫的神秘面貌。不過，當初幫忙保衛主教山配水庫的街坊，則嘆謂政府未有率先開放予他們，指街坊大多不諳電腦，難以自行網上預約，感到不便。而在導賞團結束後，有團友開心展示紀念品，認為值得一看。

主教山配水庫導賞團一團名額12人，每團由2名導賞帶領，全程1.5小時。周一至周日每日2團，周六會另加開1團共3團。鄭先生今日提早15分鐘到集合點，表示對參觀主教山配水庫很期待，自己對古蹟建築頗有興趣，本來亦是從事攝影行業，故希望今日能拍攝相關照片。對於預約系統，他坦言原先並非想預約此時段，惟進入系統時被「彈咗出嚟」，最後只好預約首團參觀。至於政府原先打算拆卸配水庫，他則認為「始終係古舊建築，如果拆咗都好可惜，可以保留到就最好」。

邵小姐參加首團導賞，興奮表示「想飲頭啖湯丫嘛，希望快啲睇到」，她指以往在網上見過相關照片，認為十分美觀，今次到場更可親手觸摸，故對參觀配水庫十分感興趣。對於政府原先打算拆卸配水庫，她坦言「香港已經好少啲咁既地方，點解仲要拆咗佢」，樂見政府終可保育此地。

參觀過後，王小姐對導賞團感滿意，認為講解詳盡細心，例如有交代部分古羅馬柱已被拆卸等，而導賞團分別有拍照和解說時間，認為1.5小時足夠，加上內裏空間並不大，有約10分鐘時間拍照已經足夠。另一名同行的王小姐亦對導賞團表示滿意，並開心展示導賞團結束後派發的紀念品，但她直言政府可參考外國古蹟保育的經驗，認為政府在本港古蹟保育方面仍有待改善。

而在導賞團開始前有數名街坊於配水庫門外聚集，對政府安排感到不滿。早前曾隻身阻擋工程車輛拆卸配水庫的街坊李蘭芳表示，當時一心想保護配水庫，擋工程車是「想做嘅嘢做咗先，唔想有遺憾」，她又嘆謂街坊保護配水庫「你第一時間畀我哋睇吓都唔係好過份啫」，且街坊大多是長者，不諳電腦操作，故難以進行網上預約，非常不便。她又認為現時每天24個名額太少，建議可增加至每天100個名額。