海關成立首支槍械搜查犬隊　極力把關護港安全

香港海關為擴大前線邊境搜查違禁品的能力，今年11月於搜查犬隊中，首度成立「槍械搜查犬隊」，專門嗅查走私運送到港的違法槍械元件。現時部門有4隊槍械搜查犬隊，以一人一犬組隊，分別於貨運中心和空郵中心執行貨品清關檢查工作。海關表示，海關去年偵破35宗走私槍械案件，檢獲的槍械元件達550件，今年首10個月則破獲10宗案件。

搜查犬監督黄惜昕表示，海關首度引入和訓練槍械搜查犬，首次培訓相關領犬員，成立新隊伍目的是加強前線緝私能力，防範恐怖活動。該4隻搜查犬均為拉布拉多尋回犬，其中2隻原為毒品搜查犬，已有5年嗅查經驗，再加以訓練成為槍械搜查犬；另外2隻為去年海關自家繁殖的「Legend」培訓犬。

要成為槍械搜查犬必先接受10周的訓練，並通過考核。槍械搜查犬以輪班制工作，每更工作約8小時，但強調並非不斷進行嗅查工作，會按獸醫建議讓犬隻每工作20分鐘就休息。

至於領犬員方面，由於受疫情影響無法讓人員到海外受訓，海關遂按毒品搜查犬的課程作藍本，再加以調整和制定訓練內容，包括嗅查槍械的原理、常見槍械、子彈結構及槍械用品知識等，並以嗅查真槍和子彈作為訓練。每位領犬員都有4至5年領犬經驗。

海關就走私槍械案件，去年偵破35宗，今年首10個月下跌至10宗，黄指數字下跌與《港區國安法》成立有關。而檢獲的槍械大多來自美國和德國等槍械寬鬆國家，不法分子利用快遞郵件分拆不同配件運送，並虛報為機器零件和玩具等。過往有案件顯示，有郵包藏有39件彈殼，另有案件關員檢查來自美國、報稱為暖風機的郵件，內裏9部暖風機藏有3,600粒子彈。

目前海關搜查犬隊共有偵緝毒品、爆炸品、鈔票和槍械，未來會再有培育煙草搜查犬計劃。