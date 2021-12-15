長沙灣2舊樓遭劏為逾千單位　料成市建局項目重建阻力

市區重建局近年多以「小區規劃」推行重建，其中在長沙灣區更同時有2個項目準備推展，分別是兼善里/福華街，以及昌華街/長沙灣道項目。不過，有區議員得悉上述2項目面對不少發展阻力，前者經人口凍結調查後發現項目範圍內相關舊樓被劏成逾1,200間劏房，後者則因位置與附近設施如學校，相距太近而惹來反對聲音，有關重建計劃申請將於本周五(17日)於城市規劃委員會審議。

深水埗區議員覃德誠指出，兼善里/福華街項目內舊樓林立，據悉有關舊樓被劏出逾1,200間劏房，更疑有「一劏十」情況，所涉業權眾多，收購成本高昂，料影響日後的重建步伐。覃指出，此項目內的劏房戶渴望重建以享新居住環境，但有劏房業主未必支持重建。他提到受此重建項目所涉的住戶數以千計，料需要大量安置單位，建議市建局可與房屋委員會及房屋協會商議，尋找合適的公屋資源安置合資格的住戶。

至於鄰近的昌華街/長沙灣道項目，覃德誠指項目範圍內有體育館等市民常用的公共康樂設施，選址上亦與鄰近一所中學距離極近，僅「一牆之隔」，令居民及學校對於重建期間產生環境及噪音問題而大感憂慮，形成發展阻力。

覃德誠形容指，重建發展會「無可避免」地遇上陣痛，建議市建局理應對此加強管理及監控，盡量減低對當區居民的滋擾。