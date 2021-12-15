世貿中心上班族憶述避難一刻　指未即時聽到火警鐘響

銅鑼灣世貿中心起火，大廈多名市民紛紛走避。在14樓工作的鄭小姐稱，聞到一陣煙味後，即時打電話到管理處了解情況，但發覺沒有人接聽電話，因此第一時間離開公司落樓暫避。走到升降機大堂已見到好大煙，當時與客人一齊走火警，對方亦感到好驚。其後，走到大廈接待處詢問發生何事，是否要取消客人的預約，接待員則指煙霧僅在較低樓層，載貨升降機依然可以正常使用。其同事方小姐亦指，當時聞到煙味後，即時感覺發生火警，連忙與其他同事落樓躲避。

於19樓一美容院工作的袁小姐表示，火警發生時準備一個人乘搭升降機去附近吃午飯，當時仍未知道火警發生，惟進入升降機後便聞到煙味，到達2樓大堂，更驚見現場被黑煙籠罩，煙霧瀰漫。她摸黑到達安全位置後，致電通知仍身處19樓的同事及客人，據知他們亦走上39樓頂層等待消防救援。袁小姐又稱事發時沒有聽到火警鐘響，亦不知為何火警期間升降機如常運作，覺得自己十分幸運。

在32樓工作的陳先生指，近下午1時聽到火警鐘聲，等待公司安排後便沿樓梯走上天台暫避，在梯間沒有見到濃煙，只聞到煙味。陳先生指天台上有多人避難，情況頗混亂，大廈管理處安排點算人數，並提供食水糧食等，直至情況穩定後，眾人自行走回地面。