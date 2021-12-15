新地單車學院開學禮 冀培訓更多精英運動員
2021年12月15日 14:46
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新地單車學院開學禮暨訓練中心啟動儀式今早於慈雲山一所中學舉行。(陳嘉順攝)
為使本地單車運動能繼續發展及普及，帶動全民關注體育事業。新地單車學院開學禮暨訓練中心啟動儀式今早(15日）於慈雲山一所中學舉行，新鴻基地產執行董事郭基煇，與香港單車運動員李慧詩、黃金寶、李慧詩以及同學即場較技。而出席活動的民政事務局局長徐英偉則表示，政府將繼續與學界保持溝通，今年度再在運動員基金注資2億5千萬港元，協助精英運動員在訓練和學業上雙軌發展。
郭基煇、李慧詩、黃金寶和學生一起參加4公里模擬單車賽事，郭得到個人第三名。郭事後指，雖然自己平日亦經常踏單車，每次踏25至30公里，平均每星期二至三次，但今次4公里賽事講求衝刺和爆發力，他亦踏得上氣不接下氣，更形容自己「踩到想嘔」。對於如何評價自己今日的表現，他則認為輸贏並不重要，只希望帶動氣氛，讓同學體驗單車運動的刺激和好玩，鼓勵他們培養正能量。郭又指，單車學院由2018年開辦至今，經歷社會事件及疫情，但仍然訓練了300個學生，希望未來兩年能再培訓800名學生，認為香港有潛質培訓更多精英運動員。
至於身經百戰的李慧詩，坦承自己經歷多次比賽仍然會緊張，奧運時亦睡不著，所以要思考如何排解壓力。當時亦有出錯，所以證明訓練的重要性，要每一天都練習，才會有信心堅持。被問到有否心靈雞湯推廣，李推介下一代多看聖經，有很多故事值得學習，而人在低潮時更能感受到神的存在。
多次代表香港征戰海外的黃金寶，談到如何自我激勵的時候，就指自己不斷設立目標。譬如昔日很有自信，其後由青少年組轉為成人組後，才發現面對更多強勁的對手，只好再調整目標，其實達到目標沒有想像中難。
徐英偉指是次新的訓練中心可以結合數間中學的訓練，又稱讚香港單車隊人才輩出，過去東京奧運成績優良，相信單車學院能進一步深化單車運動，為港隊發掘更多有潛質的運動員。香港單車總會主席梁鴻德表示，單車學院已經進入第5年，為學生提供器材和訓練，經歷過不少困難，單車訓練都面對場地限制，但多得各學校的師生投入，才有現在的成果。他指學院剛開始時，大家都對場地單車感到陌生，但4年後有100名學生已經獲得場地單車使用證，參加校園活動的學生超過3000名。