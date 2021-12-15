新地單車學院開學禮　冀培訓更多精英運動員

為使本地單車運動能繼續發展及普及，帶動全民關注體育事業。新地單車學院開學禮暨訓練中心啟動儀式今早(15日）於慈雲山一所中學舉行，新鴻基地產執行董事郭基煇，與香港單車運動員李慧詩、黃金寶、李慧詩以及同學即場較技。而出席活動的民政事務局局長徐英偉則表示，政府將繼續與學界保持溝通，今年度再在運動員基金注資2億5千萬港元，協助精英運動員在訓練和學業上雙軌發展。

郭基煇、李慧詩、黃金寶和學生一起參加4公里模擬單車賽事，郭得到個人第三名。郭事後指，雖然自己平日亦經常踏單車，每次踏25至30公里，平均每星期二至三次，但今次4公里賽事講求衝刺和爆發力，他亦踏得上氣不接下氣，更形容自己「踩到想嘔」。對於如何評價自己今日的表現，他則認為輸贏並不重要，只希望帶動氣氛，讓同學體驗單車運動的刺激和好玩，鼓勵他們培養正能量。郭又指，單車學院由2018年開辦至今，經歷社會事件及疫情，但仍然訓練了300個學生，希望未來兩年能再培訓800名學生，認為香港有潛質培訓更多精英運動員。

至於身經百戰的李慧詩，坦承自己經歷多次比賽仍然會緊張，奧運時亦睡不著，所以要思考如何排解壓力。當時亦有出錯，所以證明訓練的重要性，要每一天都練習，才會有信心堅持。被問到有否心靈雞湯推廣，李推介下一代多看聖經，有很多故事值得學習，而人在低潮時更能感受到神的存在。

多次代表香港征戰海外的黃金寶，談到如何自我激勵的時候，就指自己不斷設立目標。譬如昔日很有自信，其後由青少年組轉為成人組後，才發現面對更多強勁的對手，只好再調整目標，其實達到目標沒有想像中難。

徐英偉指是次新的訓練中心可以結合數間中學的訓練，又稱讚香港單車隊人才輩出，過去東京奧運成績優良，相信單車學院能進一步深化單車運動，為港隊發掘更多有潛質的運動員。香港單車總會主席梁鴻德表示，單車學院已經進入第5年，為學生提供器材和訓練，經歷過不少困難，單車訓練都面對場地限制，但多得各學校的師生投入，才有現在的成果。他指學院剛開始時，大家都對場地單車感到陌生，但4年後有100名學生已經獲得場地單車使用證，參加校園活動的學生超過3000名。