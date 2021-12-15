廉署再拘4人涉煽惑投白票　傳包括前中大學生會會長蘇浚鋒

廉政公署今日(15日)再採取執法行動，拘捕4名人士，他們涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。廉署至今共拘捕10人，涉嫌在2021年立法會換屆選舉(立法會選舉)干犯該罪行。消息指，被捕者當中包括前中大學生會會長蘇浚鋒，他被指涉嫌煽惑他人於立法會選舉投白票。

據了解，蘇浚鋒涉嫌曾分享正被警方及廉署通緝、流亡海外前議員許智峯籲選民投白票的貼文。廉署表示，今日被捕的4人涉及為3男1女，他們年齡介乎22至58歲。被捕人士涉嫌在立法會選舉的選舉期間，於互聯網轉載煽惑他人在該選舉中投白票及不投票的貼文。

廉署於行動中檢走數部手提電話及2部電腦，所有被捕人士已獲准保釋候查。調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

立法會選舉將於周日(19日)舉行，撇除蘇浚鋒，廉署已拘捕6人涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」