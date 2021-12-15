情侶前年天水圍堵路　非法集結罪成囚3個月

前年11月11日有人發起「三罷」示威，天水圍輕鐵翠湖站附近馬路有人堵路及焚燒雜物，警方到場驅散黑衣人時，發現一名黑衣男子欲扶起地上一女子，2人因涉嫌參與堵路而被捕。經審訊後，2人被裁定參與非法集結罪成。裁判官施祖堯今天（15日）下午在屯門裁判法院，判處2人即時入獄3個月。裁判官指2人背景良好，案發時集結人數不多，他們亦非領導者角色。惟當日是「大三罷」，屬示威高峰期，案件涉及用雜物堵路，造成交通不便，兩人當時亦有蒙面掩飾身份，增加了現場發生暴力衝突的風險，須判處具阻嚇性刑罰。

本案2被告為27歲侍應劉勇及27歲女文員譚芷澄，2人為情侶關係。他們同被控於2019年11月11日，在天水圍輕鐵翠湖站參與非法集結。控方案情指，當日天水圍輕鐵翠湖站附近馬路，遭人用單車和垃圾桶等物堵路及焚燒。警員到場時，有7至8名黑衣人在馬路上朝天頌苑方向逃跑。警員追捕期間，發現譚伏在地上，劉則嘗試扶起譚，遂上前制服2人。當時2人之間放了一個環保袋，內有2塊木板連鐵釘，警方遂以非法集結及管有物品作非法用途罪拘捕2人。劉在警誡下表示：「我淨係喺度堵路，個黑色袋裏面嘅木板釘唔係我」。

案件編號：TMCC 988/2021