港鐵再被揭剝削清潔工 日做10個鐘無停手 打針不予疫苗假

港鐵清潔工在疫情下日做10小時無停手，但所獲「保障」卻嚴重不足。

早前有港鐵車站外判清潔工出現待遇遭剝削情況，有工會今日(15日)召開記者會，並列出港鐵多項問題，包括港鐵現時以最低工資聘請近500名清潔工，惟工會發現有個別車站人手短缺、清潔工須每日工作10小時，並兼顧站內所有清潔工作，包括辦公室、站長室、大堂、月台、樓梯、廁所、站內商店、清理垃圾桶等，該工會促請港鐵改善。

清潔服務業職工會及清潔工人職工會指出，截至6月30日，新冠肺炎疫情下港鐵乘客量已達6億人次，平均每日服務3百萬人次。為加強清潔消毒工作，港鐵清潔工工作量大增，但港鐵提供的「保障」卻嚴重不足，員工每日僅獲提供1個口罩，甚至被要求接種新冠疫苗卻無打針假。

工會又稱，政府去年因疫情，向政府部門轄下清潔外判工友發放共7個月抗疫津貼，每月1,000港元，惟地鐵外判工則未有受惠。

另外，工會調查亦發現，觀塘綫沿線部分繁忙車站及轉車站，一更僅有4至5名清潔工，工作卻包括清潔辦公室、站長室、大堂、月台、樓梯、廁所、站內商店、清理垃圾桶等，每日需工作10小時。相比食環署現時做法，「每日使用人次超過300，即設有專責廁所服務員」，專責廁所服務員只需清潔廁所，其時薪更高於50港元，港鐵待遇相差明顯。

工會提出多項要求，建議港鐵立即調整薪酬，與政府外判改革後新制合約平均時薪47.5港元看齊；參考食環署做法，專責廁所的清潔工友只需清潔廁所，且時薪須高50港元；港鐵另應視乎疫情高風險、大工作量的情況，向清潔工友提供辛勞津貼、充足防疫物資、打針假等措施。