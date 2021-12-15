陪子女上網課「好頭痕」　80%受訪小學家長壓力增

新冠肺炎疫情已肆虐本港近2年，港府曾實施多個限制社交措施，包括學校暫停實體課，改為上網課，莘莘學子依靠電子屏幕吸取知識。有大學今日(15日)公布調查結果，發現多於80%小學受訪家長對子女網課感壓力，主因包括需協助子女溫習、兼顧其個人工作和子女支援學習等。調查亦顯示，受訪者當中以低收入家庭參與子女網上學習的程度較低，因缺乏數碼資源及技術。有專家建議當局增撥津貼，並給予學校更大彈性因應校情、策略性地運用資源。

香港教育大學的教育政策與領導學系在2月17至11月15日期間分2階段進行調查，先發送問卷到全港官立及資助小學，成功收集共141間學校的校方回應，初步了解學校推行網課的情況。期後再選出8間學校進行個案研究，成功收集共2,630份問卷，並與當中的小學校長、師生及家長，進行訪談。

在775份家長問卷回應中，不論是有否領取津貼家庭的家長，多達80%受訪者表示進行網課間，會因協助子女溫習、兼顧個人工作和支援學習等因素而受壓；至於領取書簿津貼家庭的基層家庭，在處理子女的情緒行為、監督上課紀律和處理網課開支等方面，相對遇到較大壓力。

至於家庭在數碼資源和家居空間上的支援，調查發現領取書簿津貼的家長明顯較沒領取津貼的低，參與子女網上學習的程度同樣不及收入較高的家庭。

負責調查的教大教育政策與領導學系助理教授李子樂表示，受訪家長亦反映停課間的「線下」問題，如額外兼顧子女緊湊的網課日程及各種新安排。他建議有關當局增撥津貼，並給予學校更大彈性因應校情善用資源，如支援低收入家庭學生、調適課程與教學策略等。