行人隧道貼文宣並拒捕　物管經理判囚4周

一名物業管理經理，於去年3月在大圍一行人隧道張貼示威文宣，被一名休班警揭發。當警員上前擬制服他時，他與對方糾纏並將對方踢傷。該經理早前經審訊後，被裁定刑事損壞和拒捕罪成，今天（15日）在沙田裁判法院被判監4星期，並須於一個月內賠償2800港元予港府。裁判官彭亮廷指，本案雖然不涉及非法集結，但警員有受傷，因此拒絕判處社會服務令。

現年39歲的被告陸昶昇，今天由律師代表求情指，他願意作出賠償，又透露因本案被解僱，昨日（14日）是他最後一天工作，又指若他被判處即時監禁，或被撤銷牌照，以後未必能再在物管行業立足。律師請求裁判官考慮到被告無預謀犯案，冀法庭判處社會服務令，或不多於4星期的監禁。

被告被控於2020年3月31日，在大涌橋路的行人隧道內，與3名不知名人士損壞行人隧道，以及在隧道外拒捕。案情指，當日凌晨1時許，一名休班警行經隧道時，見到包括被告在內的4人在隧道貼文宣，有人用黑色油漆噴「抗疫不忘抗爭」等字眼。隨後警員上前喝止，眾人見狀四散，警員追捕本案的被告，終將他制服。過程中警員曾表露身份，惟被告仍與警員糾纏，並把警員推落地，又出腳踢警員的腹部3下，令警員受傷。

案件編號：STCC 3126/2020