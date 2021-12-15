港大揭Omicron複製速度較Delta等快70倍　惟致病程度較低

變種病毒Omicron傳播力高，港大醫學院的研究團隊今日(15日)公布，發現Omicron相較於Delta變異株及原始新冠病毒株，於人類支氣管組織的感染和複製多近70倍，令Omicron較其他變種病毒傳得更快。研究亦發現Omicron於肺部組織的感染遠比原始新冠病毒株低，因此疾病嚴重程度較低。有關研究成果現正於醫學期刊接受同行評審。

研究團隊將已分離出的Omicron變種病毒株，與Delta及原始新冠病毒株於人類呼吸道組織進行感染比較，發現Omicron比Delta及原始新冠病毒於人類支氣管組織的複製更快，於感染24小時後，Omicron的病毒量比Delta及原始新冠病毒多近70倍。相反，Omicron比原始新冠病毒於肺部組織的複製能力則低近90%，這表示致病程度可能較弱。

港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉表示，病症嚴重程度不只取決病毒的複製能力，還取決於人體對感染的免疫反應，即使Omicron本身的致病性可能較低，但其極高的傳播能力或可引致更多重症及死亡。他又指，已有研究指出Omicron有能力逃避疫苗或曾經感染新冠病毒者所產生的免疫力，因此Omicron的整體威脅可能非常高。