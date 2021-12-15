世貿中心三級火　專家指多層商廈需符合多項消防要求

銅鑼灣世貿中心今日(15日)中午發生三級火警，初步懷疑是電錶房首先起火。有專家表示，多層商廈需符合多項消防要求，並提醒市民要有危機意識，進出餐廳時，應留意火警走火路線和出口等。另有工程顧問稱，若裝修工程涉及改動警鐘或消防喉管等設計，可向消防處預先申請停用火警警報系統。

前任消防處長、工程師學會消防分部發言人林振敏指，多層商廈需要符合多項消防要求，而大廈内的餐廳消防規格更高，包括要設置更多滅火設備。他提醒市民要有危機意識，進入商廈或餐廳時，應留意走火路線和出口，一旦遇上火警，應按指示冷靜地到到地下或防火層，同時避免乘搭升降機。他又指，電錶房和變壓房屬發生火警的高危地方，負責人應按風險放置消防設備。

消防工程顧問梁錦得則指，如裝修工程涉及改動警鐘或消防喉管等設計，可向消防處預先申請停用火警警報系統，同時安排後備警報。他續稱，部分裝修單位設警鐘，若設備進行任何加改工程，將影響整個系統運作。他又稱，若需暫停系統，需考慮加設手動報警系統，並在需要時通知住客即時撤離大廈。惟他稱，目前法例沒有清晰條文管制警鐘系統需隔離時，要提供甚麼手動設備。他建議此應由消防承辦商作處理，認爲若沒有做，業主或物業公司需承擔責任。