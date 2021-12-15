六旬漢接種疫苗14天內亡　另13歲男童打首針現心肌炎

再有1名64歲男子打針後兩周內死亡，另有13歲男童接種首劑復必泰後現心肌炎或心包炎。

再有接種新冠疫苗後死亡個案！衞生署今日(15日)表示，截至本周日(12日)的過去一周，共接獲45宗涉及曾接種疫苗人士的異常事件報告，當中包括1名13歲男子接種疫苗後出現心肌炎或心包炎，他在接種首劑由德國及內地合研的復必泰疫苗後2天內出現胸痛，目前情況穩定；另有1名64歲男子曾於離世前14日內接種疫苗，但沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至本周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，2宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

另外，截至本周日晚上8時，本港市民合共接種了約965萬劑新冠疫苗。已打1針的市民約有481萬人，佔全港12歲或以上人口的71.4%。衞生署共接獲6,506宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括51宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。