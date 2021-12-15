政Whats噏：蘇逸恒涉違黨紀撐候選人　前黨友鬧余德寶係垃圾

民主黨(白鴿黨)早前就支持非建制派候選人一事陷入分裂，繼副主席梁翊婷涉違黨紀，以個人身份簽署文件支持其中一名候選人後，同被視為該黨「主選派」嘅成員蘇逸恒亦已簽署同意書，同梁一樣支持同一候選人。據了解，連同早前同涉違黨規嘅元老李華明，紀律委員會已就3人嘅投訴立案調查。至於同以個人身份支持同一候選人嘅公民黨(公文袋)前成員余德寶，亦被前黨友黃文萱炮轟。

翻查該名候選人今日(15日)喺選舉管理委員會中央平台上載嘅同意書，唔單止見到梁翊婷今個月初已簽署文件，更有蘇逸恒、公民黨前成員余德寶，自由黨前主席劉健儀、以及印度協會前主席毛漢等人以個人名義支持佢參選。

蘇唔單止親筆簽署同意書，據了解喺嗰位候選人嘅宣傳橫額上，亦印有蘇嘅大頭相助選添啊！至於紀委會有否收到有關蘇嘅投訴呢？紀委會副主席袁海文回覆查詢時就話，早前收到黨友投訴梁違反黨規時，已包括蘇在內，所以會一併處理。至於紀委會亦已收到有關李華明嘅投訴並立案處理，強調會嚴肅跟進。

有白鴿黨黨員對此事感到無奈亦已麻木，認為有「主選派」黨員已退黨，批評蘇及梁仍保留黨籍，但又唔遵守黨紀，利用該黨所代表嘅政治光譜支持候選人，質疑兩人有何圖謀，呼籲佢哋退出白鴿黨。佢又認為一個政黨嘅紀律至為重要，認為黨內應認真考慮係咪要凍結該等人士嘅黨籍及罷免梁副主席嘅職務。

今次亦有公文袋前黨員涉及其中，曾經係公文袋成員嘅黃文萱就即時喺Facebook貼文上載余嘅同意書，鬧爆佢「垃X圾」。而白鴿黨嘅中委冼卓嵐亦不禁喺貼文下留言話「喂乜咁岩呀」，黃就回覆笑指「至少我係前黨友」。

余德寶事後解釋，自己係因為該區一名建制派候選人，喺選舉論壇上揚言爭取西灣河有地鐵，鑑於其表現令人皺眉，先至開始同該非建制候選人有聯繫，其後因為認同對方喺港鐵沙中線偷工減料嘅處理手法，以及政綱等，故選擇簽署支持同意書。但被問到有冇實質嘅後續支持行動，例如以「朋友」身份「經過」候選人街站，為佢站台之類，余就笑言「唔會啦」!