Uber Eats停港平台未提補償　工會促與送遞員商遣散費

雖然新冠肺炎疫情期間不少人都更多依賴外送平台，不過，Uber Eats早前仍然宣布將於本月31日深夜，終止香港平台的運作。有工會接獲該平台送遞員求助，並於今日(15日)召開記者會表示，Uber Eats直到目前為止仍未有清晰回應會對送遞員作出的補償或安排，亦未有提供良好的溝通渠道。該工會認為，送遞員與平台應屬僱傭關係，因平台擁有大部分控制權，故應向送遞員提供勞工福利，促請Uber Eats盡快安排與員工會面，並向員工提供合理的解僱補償及遣散費。

服務業總工會自由工作者分會指出，Uber Eats自宣布將於月尾結束營運至今，並未清楚回應對送遞員作出的補償或安排，亦未有提供良好的溝通渠道，送遞員僅透過平台的手機應用程式與客戶服務聯絡，但往往得不到正面回應甚至是選擇性回覆，工會期望平台可與員工會面，商討結束營運後對外賣員的安排及補償。

工會又稱，Uber Eats送遞員主要分為「自由人」及「包鐘」，當中包鐘形式的送遞員入職時會有固定的工作時間及工作地區，每周工作不少於6天，如需請假更要提早向平台申請，得到批核才可放假，病假亦需及時並提供醫生證明。而平台亦對外賣員有絕大部分控制權，包括可更改外賣員工作地區，設有懲罰機制，分別以接單率及完成率限制外賣員，懲罰包括可扣減薪金，甚至停機讓送遞員不能登入平台。

該工會認為，送遞員與平台應屬僱傭關係，因平台擁有大部分控制權，其中包括薪金、工作地區及假期等，加上平台會透過手機應用程式向外賣員發出公司指引，故工會認為公司應向外賣員提供勞工福利，包括年假、法定假期、遣散費等，而公司宣布結束營運，理應向工作2年以上的員工發放遣散費或長期服務金，負上作為僱主應有的責任。工會呼籲該公司需盡快安排與員工會面，向員工提供合理的解僱補償及遣散費，否則工會將會行動協助工友爭取合利權益。