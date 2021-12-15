韓商疑殺妻兒後自殺　死因庭開庭研訊

經營朱古力生意的南韓商人，涉嫌於2018年來港旅遊期間殺死妻子及兒子，被還押3個月後，於荔枝角收押所內疑用床單勒頸自盡。死因庭今天（15日）就事件展開研訊，警方證人表示，死者被捕後曾表示想死，但小欖精神科中心的醫生就指，死者之後無再表示想尋死，反而主動要求調往荔枝角收押所，因該處有操英語的所員跟他談天。

韓籍男死者Kim Minho，終年43歲。調查該宗謀殺妻兒案的高級督察謝綺琳（譯音）作供指，她在2018年1月14日接報到香港麗思卡爾頓酒店調查一宗謀殺案，見到一名韓裔女子及男童死亡，現場發現一把染血的陶瓷刀，遂將同在現場的男子Kim Minho拘捕。警誡下Kim承認刺傷妻兒，但沒有透露犯案詳情及動機，又表示妻兒已離世，自己都想尋死。有閉路電視拍到Kim在案發前2日獨自去日本城購買兇刀。警方亦發現，案發前一星期Kim的手提電話曾搜索過關於失血過多致死、熟睡時間、用刀刺胸口頸部等等條目。警方雖不知道Kim的犯案動機，但從女死者弟弟的口中得知Kim在南韓的公司欠債，相信命案與生意失敗有關。

證供顯示，Kim在案發兩天後被落案起訴2項謀殺罪，須還押小欖精神病治療中心待索取報告，後轉到荔枝角收押所扣押。伊利沙伯醫院內科部顧問醫生黃志遠曾為Kim撰寫醫療報告，報告指Kim在1月14日入院檢驗時精神狀態混亂、疑似失禁，身體內的酒精含量較正常高超過3倍，驗尿報告顯示Kim曾服用抗敏感藥及「偉哥」。後來Kim回復精神，承認自己長期飲酒，但否認有濫藥或長期服藥。伊院精神科醫生診斷Kim受酒精影響，出現急性精神錯亂，但已回復正常，可以錄口供及離開醫院。

具精神科護士資格的高級懲教主任王沛華作供表示，他在1月16日見過Kim，留意到Kim情緒低落，當他問及Kim 手上的傷勢或自殺念頭相關問題時，Kim不願回應，而且眼神迴避。他因此判斷Kim自殘風險高。小欖精神科醫生鄧宛兒則曾經與Kim會面5至6次，Kim向她透過自己是家中獨子，在南韓完成高中課程後到美國升學，碩士畢業不久後便與太太回到南韓創業，生意尚算成功。Kim稱自己17歲便與太太相戀，2人育有一個6歲大的兒子，一家人相處和睦。Kim形容自己正面、熱血、幽默，他曾向鄧表示想轉去荔枝角收押所候訊，因該處有懂說英語的所員與他聊天。整體來說，鄧醫生認為Kim還押期間精神狀態穩定，當時不覺得他有自殺傾向。

案件編號：CCDI-269/2018