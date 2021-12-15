4大行業收益去年大跌1萬億元　其中旅遊業插水式跌90%

本港一直依然4大經濟支柱來支撐經濟，但新冠肺炎疫情影響各行各業，其中4大行業之一的旅遊業成重災區，統計處今日(15日)公布統計數字，其中，旅遊業在2019年的增加價值(即業務收益)由98.6億港元，大跌90%，在去年錄得9.3億港元，數字更只有2015年時期的百分之一，旅遊業去年就業人數亦較2019年同期下跌79%，只有4.8萬人，當中以入境旅遊人就業人數跌幅最大。幸而，金融服務、貿易等未有受重挫，但整體4大主要行業的增加價值下跌8.7%，由2019年1.5萬億港元跌至去年的1.4萬億港元，就業人數亦下跌13.8%。

統計處發布今年12月號的《香港統計月刊》，當中比較過去數年，香港的4個傳統主要行業的經濟貢獻及就業人數，4大行業為金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商業支援服務。報告指，4個主要行業在2020為香港經濟帶來1.4萬億港元的增加價值，佔本地生產總值的55.1%，增加價值較19年下跌 8.7%，另外4大行業於去年僱用150萬人，數字亦較2019年下跌。

4大行業中，以金融服務業為最大的行業，去年行業的增加價值為5,980億港元，較2019年的5,813億港元上升2.9%，就業人數在同期亦上升0.4%，報告指儘管經濟環境變得困難，金融服務業在2020年仍保持暢旺。以增加價值來計算，貿易及物流則排第2位，專業服務及其他工商業支援服務排第3位。