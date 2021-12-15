海洋公園周六首試平價版門票吸客　加10蚊入聖誕小鎮又食又買

市民可在海洋公園的聖誕小鎮又買又食。

海洋公園被揭在2020至2021財政年度收入下跌45%至約3.9億港元，扣除政府資助前之經營虧損淨額高達11億港元。為了「開源」，海洋公園於本周六(18日)起至明年1月2日推行全新入場制，以「平價版」門票讓市民入場，再額外付款進入場內展館。園方代表今日(15日)承認試行分項收費，將會在節日如未來農曆新年、復活節節假期時限定推行，期望免費或低價入場，可吸引遊人到場購物和消費。

除以往單一票價可以遊盡所有景點外，海洋公園在今年加入10港元的聖誕小鎮入場門票，市民憑票可在入場當日下午2時後，進入指定範圍的山下園區購物、用膳。另外，市民亦可額外付費60港元到水族館「海洋奇觀」，或付40港元到金絲猴與熊貓館「香港賽馬會四川奇珍館」。公園另設其他按次收費活動。園方代表指，訪客可自選行程，自主度大增。

海洋公園早前在重生方案中有提到，未來山下園區將開放予公眾免費入場，惟部分動物設施或考慮收費入場。至於山上園區方面，將會發展另外2個以歷險和健康設施為主的新主題區，招標程序分開2個階段進行，首階段已在本年10月結束，園方代表又透露有意與海洋公園山上的合作經營者不少，現就已遞交的提案進行評估。