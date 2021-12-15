「点点綠」「樓上」蜜棗未標明含二氧化硫　食安令停售下架

2個預先包裝蜜棗被驗出含有防腐劑二氧化硫，但食物標籤未有標明作用類別或其名稱，對二氧化硫有過敏反應的人食用後，可能出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。食物環境衞生署食物安全中心今日(15日)表示，已知會涉事商戶違規事項，並分別指令將受影響產品及批次停售及下架，經銷商慈康農圃(國際)有限公司及陽陸海產有限公司，已按指示進行回收。如有足夠證據，食安中心會提出檢控。

涉事產品包括品牌「点点綠」的「蜜棗」，產自中國，净重350克；另一產品同樣產自中國，為品牌「樓上」的「蜜棗」，净重605克，最佳食用日期為2022年10月31日。

食安中心跟進早前1宗相關事件時，從紅磡一百貨公司抽取品牌「点点綠」的「蜜棗」作檢測，另外透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取品牌「樓上」的「蜜棗」作檢測。結果顯示2個樣本均含二氧化硫，雖然含量皆低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別或其名稱。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。