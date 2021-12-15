14地點有外地確診者到訪須強檢 包括國泰頭等貴賓室寰宇堂
2021年12月15日 21:40
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政府今日(15日)公布，因應1宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有14個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，以及1宗曾於香港逗留的非本地確診個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行病毒檢測。另有2間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，亦需強檢。
「非本地確診個案曾到訪的地方」
1.中環國際金融中心商場4樓Shake Shack
2.中環國際金融中心商場3樓agnès b. LA LOGGIA bis
3.中環國際金融中心商場2樓Mannings Plus
4.中環國際金融中心商場1樓Brandy Melville
5.中環民光街中環六號碼頭
6.大嶼山梅窩梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭
7.香港文化中心演藝大樓
8.上環西街53號永有樓地下Giàbar Bistro Food & Wine Store
9.東涌東薈城名店倉3樓Oreryu Shio-Ramen
10.梅窩銀運路3號梅窩中心地下11號舖Deer Horn Restaurant & Bar
11.上環信德中心東翼1樓黃金閣
12.梅窩銀運路3號梅窩中心地下19號舖花園土耳其餐廳
13.梅窩銀運路1號海景大廈地下C號舖足里健康
14.香港國際機場1號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室
「再次檢測的指明地方」
1.香港國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區(閘口25至71)
2.中環康樂廣場1號怡和大廈地庫 LG9 BaseHall
3.油麻地裕華國貨
4.太子聯合廣場2樓百好名宴
「學校」
1.荃灣祈德尊新邨商場1樓4號舖迦南幼稚園(荃灣)
2.大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease/