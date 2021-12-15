警荃灣搗非法賭場　拘女主持4賭客兼發告票

荃灣警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，今日(15日)下午約2時半展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查鱟地坊44號一個單位，成功搗破一個無牌賭博場所，檢獲小量籌碼、2張麻雀枱及一批賭具。

行動中，人員在單位內拘捕一名57歲本地女負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕。現場3名本地男子及1名本地女子(60至79歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員已發出定額罰款通知書。

該名57歲本地女負責人已被落案起訴一項「經營賭博場所」罪及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），而該3名本地男子及1名本地女子已被落案起訴各一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於下月5日於西九龍裁判法院提堂。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬港元及監禁9個月。

警方表示，非法賭場內的衞生情況惡劣並對附近居民造成極大滋擾。警方會繼續進行相關的執法行動，打擊有關非法活動及提升區內治安。此外，警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。