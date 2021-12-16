科技罪案頭10月較去年升24%　黑客入侵企業電腦挖加密幣

在疫情下不少企業及市民對網絡的需求增加，但對應的保安意識卻未有提升。在今年頭10個月，警方便錄得13,163宗與科技罪案有關的案件，較去年同期上升了24%，合共損失約24億港元。為了淨化本港的網絡，警方在今年9月至11月配合國際刑展開「碩將行動」。有網絡安全專家表示，若市民發現網絡電子設備的用電量異常，出現過熱等情況便需要多加小心，裝備有可能已被入侵，而定期更新系統、安裝防毒軟件，及設立較複雜的密碼皆可減低設備被黑客攻擊的機會。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪表示，在今年頭10個月，香港電腦保安事故協調中心已收到6,457宗網絡安全事故報告，反映問題值得關注。因應香港網絡安全威脅的上升趨勢，警方與各方協作在行動中收集了約200萬項與網絡安全有關的數據及情報，終發現15個具備指揮及控制功能的殭屍電腦伺服器、2,486部已被操控嘅殭屍電腦設備，並調查了1,075個釣魚網站。行動中，警方亦透過與互聯網服務供應商的協作，通知了逾12萬部有潛在漏洞裝置的用戶，提供安全建議。

林指出，警方發現網絡罪犯近期會透過惡意程式，入侵企業的設備以挖掘加密貨幣，令公司的電腦效能下降，增加電力成本，甚至拖垮整間公司的資訊科技系統，有私人企業伺服器甚至被值入挖掘程式約3個月時間。另外，警方亦發現現時犯罪分子會利用「釣魚」網站、電郵或信息等，誘使受害人輸入個人資料，或令他們下載含有惡意程式的附件，以取得設備的控制權，再進行騙案。警方今年收到674宗涉「釣魚」的案件，合共損失7.8億港元。

卡巴斯基實驗室亞洲有限公司香港區區域經理張國保指出，黑客除了透過電郵或網站的形式進行攻擊外，亦會透過入侵家中的網絡裝備，如網絡閉路電視鏡頭、網絡儲存裝置（NAS）、家用路由器及溫度監測儀等進行攻擊，建議市民定期更改家中路由器的密碼，及加裝保護物聯網基礎設施的裝備，以保護網絡安全。網絡保安及香港電腦保安事故協調中心主管周啟發則建議企業定期更新防毒軟件、進行備份及修補程式等，以避免系統被入侵。