冚土瓜灣唐樓地下竹館　拘女主持及5雀友

九龍城警區特別職務隊根據線報調查，昨日(15日)傍晚6時，突擊搜查土瓜灣道27號唐樓一單位，搗破一個非法賭檔，當場拘捕6名女子，警員在場內檢獲4副麻雀，2張電動麻雀枱及約5000港元賭款。

當中姓雲(52歲)女主持，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599F章）被捕及檢控；另外，5名女雀友(43至60歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。她們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員向她們發定額罰款通知書。被捕人共6名女子，現正被扣留調查，警方指已搗破一個非法麻雀賭檔。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。