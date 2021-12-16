東方日報A2：烈燄成災濃煙密蓋　世貿300人困火海

銅鑼灣世界貿易中心昨日中午發生3級火，超過1,200人須疏散，300人一度被困，不少人在濃煙密布的梯間倉皇逃生，火警導致13名市民不適送院，其中一名60歲女子吸入濃煙後情況危殆。火警發生後，不少市民驚慌逃生，危站天台及平台，多人表示從沒聽聞火警鐘，自己是聞到刺鼻煙味或商戶、同事相告才知道身處險境，幸及時從鬼門關逃生避過一劫！消防處高級消防區長吳有雙表示，該大廈正值翻新工程，處方曾接獲對方通知關閉3套消防裝置的申請，包括花灑滅火器、火警警報系統及手動警報系統，至於起火原因及大廈有否後備消防警報安排等，需進一步調查，但言明電錶房首先起火，或與電線有關。

現場是銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心，昨日中午12時許，上址低層位置突然起火冒煙，由於該處正進行翻新工程，外牆被帆布及棚架遮蓋，部分濃煙僅從棚架罅隙湧出，多名途人發現後報案。逾300市民急忙跑至5樓平台及天台暫避，消防接報到場救火，另派人登樓及架起雲梯搜救被困市民。

濃煙除瀰漫梯間外，亦攻入商場，據悉當時大廈內有多間餐廳正在營業，由網上流傳影片可見，有濃煙攻入其中一間自助餐廳，空氣中瀰漫着薄薄的迷霧，部分職員及食客均顯得慌張，計劃逃生路線，但亦有食客未知發生何事，仍在取食物，亦有數人在座位上繼續進食。未幾，餐廳燈光突然熄滅，氣氛迅即變得緊張，有人指後樓梯充滿濃煙，這時不少人開始執拾隨身物品離開。

由於濃煙密布，大廈內低樓層的市民向下疏散，逾300人分別逃至5樓平台，有人身處5樓平台拍攝影片，片段顯示平台環境狹窄，有多條大型喉管、電機房等設施，眾人擠在一起等候救援，現場水洩不通，更有人站在石壆上緊握欄杆，有市民打電話報平安。亦有不少中高樓層的市民擔心被濃煙圍困致昏倒梯間，改為向大廈天台進發，到39樓頂層等候救援。

大廈不同樓層亦有人被困，消防證實接獲多宗求助，火警約半小時後升至3級。吳有雙補充，消防處一共出動176名消防員滅火，派出兩隊煙帽隊及開動兩條喉，並派出45輛消防車到場，期間疏散1,269人。火警隨後逐漸受到包圍及控制，最終在下午4時半大致被救熄。

被問及火警原因，及逃生者紛紛質疑沒聽到火警鐘一事，吳有雙表示，消防其後前往起火位置調查，發現火警起源於一至二樓的電錶房，並牽涉電線，火警起因有待進一步調查。由於大廈一至5樓正進行翻新，該些樓層沒有商戶營業，且已通知消防關閉消防裝置，消防裝置及設備科將檢視全幢大廈各項的消防安全情況。據知，大廈相關工程於去年9月開始，預計明年竣工，但確實日期未定。受火警影響，附近一帶路段需一度封閉。世貿中心服務處表示，對於事件中有人士不適及送院治理，致以誠摯的慰問，並會全力配合有關方面的調查。

消防處救護監督劉錦基稱，消防出動58名救護員及24輛救護車到場協助，總共有1男12女（25至82歲）13名傷者，其中10人吸入濃煙不適，另外3人受到不同程度的扭傷。其中5人送往瑪麗醫院治理，6人送往東區尤德夫人那打素醫院治理，另外兩人則送往律敦治醫院治理，當中一名60歲女子吸入濃煙後身體有嚴重反應且神志不清，情況危殆。

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