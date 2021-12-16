沙田大涌橋路車禍連連　運輸署龜速補鑊　加設路標兼減速

沙田大涌橋路今年6月接連發生2宗嚴重交通事故，共造成1死32人傷，而該地段過去11年曾發生逾30宗涉及傷亡交通意外，造成至少7死逾150人受傷，外界批評運輸署未有將此路段列為交通黑點。運輸署副署長邱國鼎今早(16日)在電台節目表示，署方經檢視後，近日已改善大涌橋路與多個連接道路交界設計，包括將該處部分路段俗稱「孭仔燈」的附屬燈號「一拆二」，分別供直行和轉彎的駕駛人士參考。

邱表示，改善措施包括在路口加設道路標記，讓駕駛人士可以清楚選定行車線，並設混凝土安全島，讓駕駛人士轉彎時選定行車線和減慢車速。他指運輸署目前臨時降低大涌橋路部分路段的車速限制至每小時50公里，明年起會正式實施有關的新速度限制，並會刊憲。

沙田大涌橋路車禍連連，單是今年6月，短短10日內已發生2宗嚴重意外。首宗於6月4日發生，一輛載有55名學童的校巴沿大涌橋路行駛期間，失控剷上路中石壆，撞及一輛私家車後衝落城門河旁的單車徑，碎片擊中一輛輕型貨車，事件中25人受傷，校巴司機涉嫌危駕被捕。至同月13日，一輛專線小巴及一輛私家車在沙田圍路及大涌橋路交界撼撞，小巴被撞至翻側，司機慘被拋飛夾在小巴及路面之間，當場死亡，私家車女司機等7人則受傷，該名女司機亦涉危駕被捕。