Omicron傳播力遠勝Delta　港大專家：病毒能避開免疫系統

港大醫學院研究發現，Omicron變種病毒相較Delta及原始病毒株，在人類支氣管組織複製得更快，但在肺部病毒複製較弱，反映傳播力強，但致病程度較弱。港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉今早(16日)在電台節目表示，團隊將Omicron及Delta病毒分別感染人類支氣管組織24小時後，發現Omicron的病毒量較Delta病毒株多近70倍，估計比原始病毒株高近100倍，而病毒量愈大亦即傳播力愈高。

陳指出，Omicron在肺部組織的複製能力較原始病毒低，反映其致病程度較弱，又提醒Omicron已出現基因突變，即使人類已接種疫苗或曾感染新冠病毒，該病毒亦可避開免疫系統偵測，預期短期內會取代Delta成爲主流病毒，但他認為接種新冠疫苗加强劑仍有助應付，呼籲市民盡快打第3針，以防出現社區爆發。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一電台節目促請政府將英國列入加強監測指定地區，強制英國抵港人士首7日入住竹篙灣檢疫中心。何指出，英國出現大爆發，單日個案創新高，並預料美國在未來3、4星期亦會爆發。由於歐美放寬社交措施，加上Omicron病毒可以突破感染後和接種疫苗形成的免疫系統，他呼籲政府盡早調整措施，以嚴守外防輸入。

何認為，即使南非與英國有不少感染新冠病毒或已接種疫苗人士，感染Omicron病毒後，其對肺部影響會較小，仍不應得出Omicron威脅較小的結論。他同時指出，接種第3針科興疫苗後，中和抗體會上升，對預防重症的成效較佳，建議政府盡快開放第3針予已接種第2劑科興逾6個月的人士。