雷伊升呢超強颱　冬至殺入港400公里　或創第2次12月掛波紀錄

超強颱風「雷伊」冬至(21日)送禮，殺入香港400公里範圍，預測下周一(20日)起連落6天雨。天文台表示，香港入冬後甚少受熱帶氣旋直接威脅，而由1961年至今只有4個熱帶氣旋曾於12月份進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」更只有1974年的「艾瑪」；「雷伊」隨時成為歷來第2次12月份掛波颱風。

天文台表示，強颱風「雷伊」現時已增強為超強颱風。在上午10時，「雷伊」集結在馬尼拉之東南約850公里，預料向西移動，時速約28公里，移向菲律賓南部。預測未來一兩日橫過菲律賓並進入南海南部，下周日(19日)轉向偏北移動及逐漸減弱，但其後的路徑及強度仍存在變數，暫時預計「雷伊」會在下周一以強烈熱帶風暴姿態進入香港以南800公里內，中心風力時速料會下降至105公里，並在周二冬至進一步減弱為熱帶風暴，靠近香港西南面約400公里，中心風力降至時速65公里。

天文台解釋，香港入冬後一般甚少受熱帶氣旋直接威脅，因南海北部水溫較低，加上較涼和乾燥的東北季候風亦不利熱帶氣旋發展，會令它減弱甚至消散，而唯一一次本港12月份要「掛波」是1974年的熱帶氣旋「艾瑪」。艾瑪當年12月1日逐漸靠近本港，天文台先後懸掛1號及3號風球，共維持超過27小時。12月2日天文台更錄得177.3毫米雨量，創12月單日最高雨量紀錄，至今仍未被打破。